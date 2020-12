Die Nato-Staaten kritisieren in einer gemeinsamen Erklärung den im Januar in Kraft tretenden UNO-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen.

Diesem fehle es an rigorosen und klaren Verifikationsmechanismen, heißt es in einer Erklärung. Zudem sei das Abkommen von keinem Staat unterzeichnet worden, der über Atomwaffen verfüge. Der einzige glaubwürdige Weg zur nuklearen Abrüstung sei vielmehr der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen.



Der von der Nato kritisierte UNO-Vertrag geht auf die internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung in Genf zurück, die 2017 den Friedensnobelpreis erhielt. Das Abkommen tritt am 22. Januar 2021 in Kraft, nachdem es jüngst von Honduras als 50. Land ratifiziert wurde. Das Dokument ist völkerrechtlich nicht bindend,

