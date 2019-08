Umweltverbände haben von der Bundesregierung mehr Engagement für den Klimaschutz gefordert.

In einer gemeinsamen Erklärung von zehn Organisationen heißt es, die Zeit für Symbolpolitik sei abgelaufen. Der Kohleausstieg müsse noch in diesem Jahr mit einer Drosselung von Kraftwerken beginnen und der Verkehrssektor schnell umgebaut werden. Den Verkehr in den Emissionshandel einzubeziehen, wie es die Union befürworte, reiche nicht aus und dauere zu lange. Vielmehr müsse eine CO2-Steuer noch in dieser Legislaturperiode eingeführt werden, fordern die Umweltverbände - darunter BUND, Nabu und Deutsche Umwelthilfe.