Die Außen- und Verteidigungsminister der USA und Japans haben die Bedeutung ihrer Sicherheitsallianz bekräftigt.

In einer gemeinsamen Erklärung, die zum Abschluss eines Treffens in Tokio veröffentlicht wurde, werfen sie China rechtswidrige Ansprüche und Aktivitäten im Südchinesischen Meer vor. Kritisiert wurde auch ein neues chinesisches Gesetz, das es der Küstenwache erlaubt, auf Schiffe im Gebiet umstrittener Inseln im Ostchinesischen Meer zu schießen.



Es gilt als ungewöhnlich, dass China in der Erklärung ausdrücklich genannt wird. Beobachtern zufolge soll damit die Entschlossenheit der USA gezeigt werden, die Allianzen in der Region mit Blick auf die wachsende Bedrohung durch China zu stärken.



Seit dem Amtsantritt von Präsident Biden haben US-Kriegsschiffe ihre Einsätze um Taiwan und im Südchinesischen Meer verstärkt.

