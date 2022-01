EU/Irak: Gemeinsame Migrationspolitik soll ausgebaut werden (Johanna Geron, Pool Photo via AP/dpa)

Es solle auf der sehr guten Kooperation während der Belarus-Krise aufgebaut werden, erklärte der EU-Außenbeauftragte Borrell bei einem Besuch seines irakischen Kollegen Hussein in Brüssel. Mit seiner raschen Antwort habe der Irak dazu beigetragen, die Situation zu bewältigen, sagte Borrell. Im August hatte die Regierung in Bagdad auf diplomatische Initiative Europas hin Direktflüge nach Belarus unterbunden. Von dort versuchten viele Flüchtlinge - auch aus dem Irak - nach Polen zu gelangen. Die Europäische Union wirft dem Machthaber von Belarus, Lukaschenko vor, Menschen gezielt an die EU-Außengrenzen zu schicken, um Druck aufzubauen.

