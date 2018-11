Die EU-Staaten haben eine Ausweitung der ständigen militärischen Zusammenarbeit beschlossen.

Die Außen- und Verteidigungsminister einigten sich in Brüssel auf 17 neue Projekte. Darunter sind solche zur Entwicklung neuer Waffensysteme und der Aufbau einer Fortbildungseinrichtung für Geheimagenten. Deutschland beteiligt sich unter anderem an einem Projekt zur gemeinsamen Nutzung von Militärstützpunkten. Verteidigungsministerin von der Leyen sprach von Schritten auf dem Weg zu einer Armee der Europäer.



Darüberhinaus wurde vereinbart, die Kommandozentrale für gemeinsame Militäreinsätze auszubauen. Sie soll künftig nicht nur Ausbildungseinsätze wie in Mali oder Somalia steuern, sondern auch weiterreichende Missionen.