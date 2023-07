Als Grund führten die Streitkräfte eine Bedrohung durch das Regime in Pjöngjang an. Ziel der Übung sei gewesen, die Reaktion der Verbündeten auf den Abschuss einer nordkoreanischen Rakete anhand eines Szenarios mit einem virtuellen Ziel zu üben, erklärte ein Sprecher. Erst vor wenigen Tagen hatte die Führung in Pjöngjang einen Ausbau ihres Atomwaffenarsenals angekündigt. Machthaber Kim Jong Un sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA, sein Land habe es mit einer instabilen Situation zu tun und werde von feindseligen Kräften bedrängt.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.