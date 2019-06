Die britischen Autoren Ken Follett, Jojo Moyes, Lee Child und Kate Mosse haben eine gemeinsame Europatour angekündigt.

Damit wollen sie ein Zeichen gegen den Brexit setzen. Follett erklärte vor Journalisten in London, er und seine Kollegen seien "peinlich berührt und erschüttert" über die politischen Ereignisse in Großbritannien seit dem Brexit-Referendum von 2016. Die geplante Freundschaftstournee solle zeigen, dass viele Briten Europa nicht verlassen wollten "und dass wir Ausländer nicht hassen", so Follett.



Jojo Moyes sagte, die politische Zersplitterung Großbritanniens mache ihr Angst, und der Brexit sei "eine Quelle riesiger Traurigkeit".



"The Friendship Tour" führt im kommenden Winter nach Berlin, Mailand, Madrid und Paris. Auf Theaterbühnen wollen sie mit Fans und jungen Autoren zusammenkommen.