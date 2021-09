Die Kinderschutzorganisation Terre des hommes und die Stiftung Medico International rufen dazu auf, den Stichtag für die Meldung schutzbedürftigen Afghanen aufzuheben.

Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zitiert aus einem gemeinsamen Brief an Bundesinnenminister Seehofer, wonach das Datum 26. August weder sachlich begründbar noch einhaltbar sei. Während der Evakuierungsflüge der Bundeswehr habe der Fokus auf der Meldung von Fällen aus dem Raum Kabul an das Auswärtige Amt gelegen. Zugleich hätten sich aber tausende schutzbedürftige Personen auch aus andere Provinzen bei mehreren Organisationen gemeldet, denen nun geholfen werden müsse. Unter diesen seien Journalisten, Menschenrechtsaktivisten sowie Juristen, die in den vergangenen Jahren Terroristen ins Gefängnis gebracht hätten.



Man habe solche Fälle auch nach dem Stichtag an die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe gemeldet, hieß es in dem Schreiben weiter.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.