Steinmeier

Gemeinsamer Besuch mit Polens Präsident Duda in Kiew geplatzt

Ein geplanter Besuch von Bundespräsident Steinmeier in der Ukraine ist geplatzt, weil er offensichtlich dort nicht willkommen war. Das sagte Steinmeier am Rande seines Besuchs in Warschau. Sein polnischer Kollege Duda habe in den vergangenen Tagen angeregt, gemeinsam mit ihm und den baltischen Präsidenten nach Kiew zu reisen.

12.04.2022