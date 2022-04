Bundespräsident Steinmeier (r.) mit dem polnischen Präsidenten Duda (Jens Büttner/dpa)

Dort habe man ein Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine setzen wollen, sagte Steinmeier. Er müsse zur Kenntnis nehmen, dass dies in Kiew nicht gewünscht gewesen sei.

In seinen früheren Ämtern hatte Steinmeier eine russlandfreundliche Politik verfolgt und auch das umstrittene Projekt Nord Stream 2 unterstützt. Vor einer Woche räumte er dann erstmals Fehler in seiner Russland-Politik ein. Zuvor hatte der ukrainische Botschafter in Berlin, Melnyk, dem Bundespräsidenten vorgeworfen, seit Jahrzehnten ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft zu haben.

Strack-Zimmermann, Hofreiter und Roth in Lwiw

Drei hochrangige Abgeordnete der Ampelkoalition trafen derweil in der westukrainischen Stadt Lwiw ein. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann - FDP, der Vorsitzende des Europa-Ausschusses, Hofreiter, von den Grünen und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Roth, von der SPD wollen in der Ukraine ein Zeichen der Solidarität setzen. In Lwiw sind Gespräche mit Abgeordneten des ukrainischen Parlaments geplant, die zu dem Besuch eingeladen hatten. Alle drei deutschen Politiker hatten zuletzt mehr Tempo bei Waffenlieferungen gefordert.

