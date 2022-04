Bundespräsident Steinmeier (r.) mit dem polnischen Präsidenten Duda (Jens Büttner/dpa)

Steinmeier habe außerdem unterstrichen, dass kein Land der Welt das Recht habe, die Selbstbestimmung der Ukraine zu zerstören, sagte der Regierungssprecher. Auch SPD-Fraktionschef Mützenich zeigte sich verwundert über die Absage aus Kiew. Der "Rheinischen Post" sagte er, die Reise des Bundespräsidenten wäre ein deutliches außenpolitisches Zeichen der Solidarität gewesen.

Trittin: Erfolg für Putin

Der Grünen-Politiker Trittin bezeichnete die Ausladung als nicht gerechtfertigt. Der Obmann im Auswärtigen Ausschuss sagte dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, das sei ein Erfolg für Putin. Trittin betonte, wenn Steinmeier als gerade wiedergewähltes Staatsoberhaupt ausgeladen werde, könne auch Bundeskanzler Scholz nicht in die Ukraine fahren.

Steinmeier hatte Fehler in der Russland-Politik eingeräumt

Hintergrund ist offenbar Verärgerung in der Ukraine über die russlandfreundliche Politik Steinmeiers in seinen früheren Ämtern. Steinmeier hatte auch das umstrittene Projekt Nord Stream 2 unterstützt. Vor einer Woche räumte er dann erstmals Fehler in seiner Russland-Politik ein. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Melnyk, warf dem Bundespräsidenten vor, seit Jahrzehnten ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft zu haben.

Ukraine lädt Scholz ein

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Melnyk, sprach sich für einen Besuch von Bundeskanzler Scholz in der Ukraine aus. Melnyk sagte den Sendern ProSieben und SAT.1, die ukrainische Regierung würde sich sehr darüber freuen, wenn Scholz nach Kiew käme. Dabei solle es vor allem um Waffenlieferungen gehen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.