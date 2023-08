Bürokratieabbau in EU

Symbolbild "Bürokratie" zur Illustration des Themas (picture alliance/ dpa/ Ralf Hirschberger)

Habeck sagte der Deutschen Presse-Agentur, in Deutschland und in der gesamten EU sei über Jahrzehnte ein regelrechtes Dickicht entstanden, das mittlerweile ein echtes Investitionshemmnis darstelle. Es sei höchste Zeit, hier gegenzusteuern, betonte der Grünen-Politiker. Buschmann erklärte, es gelte, das - Zitat - "Hochgebirge aus Papier auf kleine Hügellandschaften zu reduzieren". Eine Vielzahl an belastenden Regelungen komme von der EU, fügte der FDP-Politiker hinzu.

Demnach strebt die Bundesregierung bei diesem Thema zunächst eine enge Abstimmung mit Frankreich an. Für Unterstützung werben will Deutschland darüber hinaus auch bei den anderen EU-Partnern und den europäischen Institutionen.

