Bundesjustizministerin Lambrecht und Familienministerin Giffey wollen eine Frauenquote auch für die Vorstände großer Unternehmen durchsetzen.

Dazu sei ein gemeinsamer Gesetzentwurf in Arbeit, teilten Sprecher beider Ministerien in Berlin mit. Lambrecht begründete den Vorstoß in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" damit, dass Freiwilligkeit nicht den gleichen Erfolg habe wie eine Quote. Derzeit gibt es für Vorstände keine gesetzliche Regelung. Die Unternehmen sollen vielmehr eine freiwillige Zielgröße benennen. Diese liegt Lambrecht zufolge bei 70 Prozent der Firmen bei "Null".



Nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung waren 2018 rund 8,5 Prozent der Vorstandsposten in großen börsennotierten und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen mit Frauen besetzt. Im Aufsichtsrat müssen solche Firmen seit 2016 eine Quote von 30 Prozent einhalten.