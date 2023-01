Russland und Belarus

Die belarussische Luftwaffe hat gemeinsame Militärmanöver mit russischen Kräften begonnen. (imago images/ITAR-TASS)

Es handle sich um taktische Luftübungen auf belarussischem Territorium, erklärte das Verteidigungsministerium in Minsk. In den vergangenen Tagen seien russische Soldaten eingetroffen, um an den Übungen teilzunehmen. Details wurden nicht genannt.

Im Oktober hatte Belarus die Bildung einer gemeinsamen Truppe mit Russland angekündigt. Die Stationierung von mehreren tausend russischen Soldaten hatte Befürchtungen ausgelöst, Belarus könnte in die Offensive gegen die Ukraine verwickelt werden.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.