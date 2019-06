Dass es beim G20-Gipfel in Osaka eine gemeinsame Abschlusserklärung gab, gilt als Erfolg. Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit gelang bei dem Treffen aber auch die Einigung auf ein weiteres Dokument: ein Statement der führenden Politiker gegen terroristische Inhalte im Internet. Inititiator war der australische Premierminister Morrison, Anlass der Anschlag von Christchurch.

Terroristische Inhalte im Internet sollen nach dem Willen der G20-Staats- und Regierungschefs besser bekämpft werden. Das ist der Inhalt eines gemeinsamen Statements, auf das sich der G20-Gipfel im japanischen Osaka einigte. Dass die Teilnehmer das Papier beschlossen, gilt als Erfolg des australischen Premierministers Scott Morrison. Ihm war es gelungen, die Politiker davon zu überzeugen, dass Handlungsbedarf besteht. Hintergrund ist das Christchurch-Attentat in Neuseeland. Der aus Australien stammende Täter hatte in zwei Moscheen 50 Menschen ermordet und die Tat live ins Internet übertragen.

"Ihr habt die Technologie"

"Wir drängen Online-Plattformen, ihre Bemühungen zu verstärken, dass keine terroristischen oder extremistischen Inhalte gestreamt oder hochgeladen werden", heißt es in der Erklärung. Damit erhöhe man die Erwartungen an die Plattformen, ihren Teil zu tun, sagte Morrison in Osaka. "Wir sagen den Konzernen: Ihr habt die Technologie, ihr habt die Innovationskraft, ihr habt die Ressourcen und nun habt ihr den erklärten Willen der führenden Politiker der Welt, dieses Problem anzugehen", erklärte Morrison weiter.



Die G20-Erklärung soll den Staatschefs Rückendeckung geben, wenn sie in ihren jeweiligen Ländern entsprechende Regelungen durchsetzen wollen. In Australien ist das bereits geschehen. Dort drohen Internet-Unternehmen Strafen, wenn sie terroristische Videos nicht aus dem Netz nehmen.