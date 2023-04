Nach drei Jahren Corona-Pandemie enden die letzten bundesweiten Corona-Vorgaben. Die Einrichtungen könnten aber Gebrauch von ihrem Hausrecht machen und Masken weiter anordnen. (dpa / picture alliance / Micha Korb)

Man habe nicht alles richtig gemacht, sagte Nießen im Deutschlandfunk. Es sei ein großer Fehler gewesen, dass Ältere allein hätten sterben müssen. Auch das Homeschooling würde man heute nicht mehr so machen. Verbesserungsfähig sei zudem die Krisenkommunikation durch die Politik. Andererseits habe man etwa die Institution eines Expertenrats gehabt, der sehr schnell reagiert habe. Auch sei die Digitalisierung in den Gesundheitsbehörden vorangeschritten, und dank der verhängten Maßnahmen liege die Sterberate in Deutschland deutlich unter der in anderen europäischen Ländern oder den USA.

In Deutschland endet heute die Maskenpflicht für Besucher von Gesundheitseinrichtungen. Damit gibt es keine bundesweiten Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie mehr.

