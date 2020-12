Frauen haben im vergangenen Jahr in Deutschland pro Arbeitsstunde im Schnitt 19 Prozent weniger verdient als Männer.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, ist diese sogenannte "Lohnlücke" in etwa zwei Drittel der Fälle darauf zurückführen, dass Frauen häufiger in Branchen und Berufen arbeiteten, in denen schlechter bezahlt werde und sie seltener Führungspositionen erreichten. Auch arbeiteten sie häufiger als Männer in Teilzeit und Minijobs.



Bei knapp einem Drittel allerdings gehe der Verdienstunterschied darauf zurück, dass weibliche Beschäftigte bei vergleichbarer Tätigkeit und Qualifikation einen geringeren Stundenlohn erhielten als ihre männlichen Kollegen. Hier habe sich in den vergangenen Jahren auch keine Verbesserung gezeigt.

