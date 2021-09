In bayerischen Gesetzen und staatlichen Leitfäden soll es auch künftig keine Gendersternchen geben.

Ministerpräsident Söder sagte nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts, man wolle Freiheit, aber keine Überforderung. Die staatlichen Texte würden zwar hinsichtlich geschlechtergerechter Sprache überarbeitet, allerdings mit Augenmaß, betonte der CSU-Chef. Sternchen, Binnen-I oder Sprachersatz werde es nicht geben. Zugleich machte er deutlich, dass es in Bayern keine Sanktionen etwa in Form von schlechteren Noten in der Schule oder an der Universität geben werde, wenn jemand keine geschlechtergerechte Sprache verwende.

