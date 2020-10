Das Bundesinnenministerium hat einen Referentenentwurf aus dem Haus von Bundesjustizministerin Lambrecht abgelehnt, weil dieser nahezu ausschließlich in der weiblichen Form formuliert war.

Wie ein Sprecher von Bundesinnenminister Seehofer in Berlin erklärte, habe das bei formaler Betrachtung zur Folge, dass das geplante Gesetz gegebenenfalls nur für Frauen gelte und damit "höchstwahrscheinlich verfassungswidrig" wäre. Konkret geht es um den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts. Ein Sprecher des Justizministeriums bestätigte, dass dieser häufig feminine Bezeichnungen "insbesondere für juristische Personen wie die GmbH" enthalte. So werde etwa konsequent von "Schuldnerin" oder "Gläubigerin" gesprochen.



Während das generische Maskulinum - die rein männliche Form - für beide Geschlechter gelte, sei das generische Femininum als Verwendung für beide Geschlechter sprachwissenschaftlich nicht anerkannt, so der Ministeriumssprecher. Das gelte unabhängig davon, ob ein bestimmter gesellschaftlicher Zustand erwünscht sei. Der Entwurf müsse daher "an die geltenden Regelungen" angepasst werden.



Ein Referentenentwurf ist das erste Stadium eines Gesetzes. Er wird zunächst an die anderen Ressorts zur Abstimmung versandt, bevor daraus ein Gesetzentwurf wird, der dem Kabinett und anschließend dem Bundestag zur Beratung und Entscheidung übergeben wird.

