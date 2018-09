Die Rundfunkgebühr in Deutschland entspricht nach einem Gutachten des Generalanwaltes am Europäischen Gerichtshof weiterhin dem EU-Recht.

In der Einschätzung des Juristen Sanchez-Bordona heißt es, der Beitrag stelle auch in seiner neuen Form keine rechtswidrige staatliche Beihilfe dar. Der Generalanwalt betont, die Regeln seien nicht wesentlich geändert worden und mit dem EU-Binnenmarkt vereinbar. Die EU-Kommission müsse den Beitrag nicht erneut genehmigen.



Seit 2013 wird die Rundfunkgebühr von monatlich 17,50 Euro nicht mehr für Empfangsgeräte, sondern pro Haushalt erhoben. Das Landgericht Tübingen hatte den EuGH um Klärung gebeten, ob der Beitrag in dieser Form noch mit EU-Recht vereinbar ist. Die Richter am EuGH folgen in ihrem Urteil meist der Einschätzung des Generalanwaltes.