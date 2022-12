Umsturzpläne

Generalbundesanwalt: Acht Verdächtige in Untersuchungshaft

Acht der 25 festgenommenen Verdächtigen aus der Reichsbürgerszene sind inzwischen in Untersuchungshaft. Das teilte Generalbundesanwalt Frank in Karlsruhe mit. Die Beschuldigten sollen eine terroristische Vereinigung gebildet haben, mit dem Ziel die staatliche Ordnung in Deutschland zu beseitigen.

07.12.2022