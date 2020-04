Der Generalbundesanwalt hat im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke Anklage gegen den Hauptverdächtigen Stephan E. erhoben.

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, wird zudem der mutmaßliche Unterstützer Markus H. wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Der Prozess soll am Oberlandesgericht Frankfurt stattfinden.



Lübcke war Anfang Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Stephan E. sitzt seit Juni letzten Jahres in Untersuchungshaft. Er hatte den Mord erst gestanden, seine Aussage später aber widerrufen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zudem einen versuchten Mord an einem Asylbewerber im Jahr 2016 vor.



Dem Mittäter im Mord an Lübcke wird vorgeworfen, das Verbrechen unter anderem durch gemeinsame Schießübungen unterstützt zu haben.