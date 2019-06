Der Generalbundesanwalt hat Anklage gegen acht Mitglieder der mutmaßlichen rechtsextremen Gruppe "Revolution Chemnitz" erhoben.

Wie NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" melden, wird den Männern vorgeworfen, einen gewaltsamen Sturz der Regierung angestrebt zu haben. Die Bundesanwaltschaft bestätigte die Anklage, ohne weitere Details zu nennen.



Die acht Angeklagten sollen sich in einem Internet-Chat zu einer Gruppe mit dem Namen "Planung der Revolution" zusammengeschlossen haben. Darin haben sie nach Informationen des Recherchenetzwerks besprochen, wie ein bürgerkriegsartiger Aufstand in Berlin zu provozieren sei - etwa durch Anschläge, die so aussehen sollten, als wären sie von linken Gruppen verübt worden. Am 1. Oktober vergangenen Jahres wurden sie festgenommen.



Ein Großteil der Männer zählt den bisherigen Ermittlungen zufolge zu den führenden Köpfen der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz.