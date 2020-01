Generalbundesanwalt Frank warnt angesichts militärischer Erfolge gegen die Terrormiliz IS vor der Annahme, der islamistische Terror sei besiegt und gehöre der Vergangenheit an.

Die Wurzeln dieser menschenverachtenden Ideologie seien viel älter, sagte Frank in Karlsruhe. Auch eifertem dem IS inzwischen zahlreiche Vereinigungen nach, die ganze Regionen tyrannisierten und unter ihre Kontrolle bringen wollten. Gemeinsam erweitern sie ihren Wirkbereich in anderen Regionen der Welt - und inzwischen insbesondere in großen Teilen Afrikas und Asiens. Die Strafverfolger müssten daher den islamistisch motivierten Terrorismus weiter konsequent verfolgen, betonte Frank.



Von den im vergangenen Jahr in der Abteilung Terrorismus der Bundesanwaltschaft 663 neu eingeleiteten Ermittlungsverfahren seien 60 Prozent dem islamistischen Bereich zuzurechnen.