Generalbundesanwalt Peter Frank (Uli Deck / dpa / Uli Deck)

Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof haben die Haftbefehle in 13 Fällen in Vollzug gesetzt, hieß es von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. In keinem Fall, über den schon entschieden wurde, seien die Betroffenen wieder auf freien Fuß gekommen. Am Donnerstag sollen die übrigen Festgenommenen den Richtern vorgeführt werden. Die Beschuldigten sollen eine terroristische Vereinigung gebildet haben, mit dem Ziel die staatliche Ordnung in Deutschland zu beseitigen.

Weiter hieß es, insgesamt seien 150 Objekte durchsucht worden. Nach Angaben des Generalbundesanwalts befindet sich auch der mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe, der Unternehmer Heinrich Prinz Reuß aus Hessen in Untersuchungshaft. Die Gruppe sei in einen Rat sowie einen militärischen Arm aufgebaut gewesen. Dieser sollte eine neue Armee aufbauen.

Unter den Verdächtigen sind nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums ingesamt drei Soldaten, darunter ein aktives Mitglied des Kommandos Spezialkräfte. Ein Sprecher sagte in Berlin, man vertrete eine "absolute Null-Toleranz-Linie", wenn es um Extremismus in der Bundeswehr gehe.

Faeser: Abgrund einer terroristischen Bedrohung

Bundesinnenministerin Faeser hat sich bestürzt über Umsturzpläne aus der sogenannten Reichsbürgerszene geäußert. Diese ließen in den "Abgrund einer terroristischen Bedrohung" blicken. Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, die Initiatoren seien von "gewaltsamen Umsturzfantasien und Verschwörungsideologien getrieben". Militante Reichsbürger verbinde der Hass auf die Demokratie, den Staat und die Menschen, die für das Gemeinwesen aufstünden.

3.000 Beamte im Einsatz

Die Polizei war heute früh mit einem Großaufgebot von 3.000 Beamten in elf Bundesländern im Einsatz. Ein Schwerpunkt war Bad Lobenstein in Ostthüringen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurden 25 Menschen festgenommen. 22 der Festgenommenen sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung sein, zwei davon Rädelsführer. Zudem gebe es 27 weitere Beschuldigte. Die Bundesanwaltschaft wirft den rund 50 Frauen und Männern vor, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, um die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen. Sie sollen unter anderem geplant haben, das Reichstagsgebäude zu stürmen und die Bundesregierung abzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.