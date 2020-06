In Hessen ist ein mutmaßlicher Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes festgenommen worden.

Wie der Generalbundesanwalt mitteilte, erfolgte der Zugriff durch das Bundeskriminalamt bereits am vergangenen Freitag. Der Beschuldigte sei dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden, der Untersuchungshaft angeordnet habe.



Dem Syrer werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll als Arzt in einem Gefängnis des syrischen Militärischen Geheimdienstes tätig gewesen sein und dort in mindestens zwei Fällen einen Inhaftierten gefoltert haben.