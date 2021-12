Im Fall des Hamburger Terrorverdächtigen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen. (Uli Deck/dpa)

Grund sei die besondere Bedeutung des Falls, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Die Hamburger Sicherheitsbehörden hatten am Freitag über die Festnahme eines Deutsch-Marokkaners informiert, der bereits seit Ende August in Untersuchungshaft sitzt. Er hatte den Angaben zufolge versucht, im Darknet bei einem verdeckten Ermittler eine Pistole mit Munition und eine Handgranate zu kaufen. In einer von ihm genutzten Wohnung wurden Chemikalien für den Bau eines Sprengsatzes gefunden. Zudem soll der 20-jährige Verdächtige Kontakte zur salafistisch-islamistischen Szene gehabt haben.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.