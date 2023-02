Rechtsextremismus

Generalbundesanwalt warnt vor "Neu-Rechten" in bürgerlichem Gewand

Generalbundesanwalt Frank warnt vor einer neuen Qualität des Rechtsextremismus in Deutschland. Frank sagte der "Welt am Sonntag", der Rechtsextremismus definiere sich inzwischen nicht nur über gewaltbereite, Springerstiefel tragende Neonazis, die sich in Kameradschaften organisierten.

04.02.2023