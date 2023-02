Generalbundesanwalt Peter Frank (Uli Deck / dpa / Uli Deck)

Frank sagte der "Welt am Sonntag", der Rechtsextremismus definiere sich inzwischen nicht nur über gewaltbereite, Springerstiefel tragende Neonazis, die sich in Kameradschaften organisierten. Vielmehr gebe es eine sich smart gebende "Neu-Rechte" in bürgerlichem Gewand sowie die stetig größer werdende "Reichsbürger"-Szene, die von Verschwörungs-Narrativen und antisemitischen Ideologien getragen werde.

Die Bundesanwaltschaft gehe inzwischen von etwa 23.000 sogenannten "Reichsbürgern" in Deutschland aus, erklärte Frank. Größere Teile der Szene äußerten Gewaltfantasien gegen den Staat und seine Repräsentanten freier als früher. Dies mache sie aus Sicht des Staatsschutzes gefährlich.

