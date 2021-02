In Deutschland ist offenbar die Zahl der gewaltbereiten Islamisten weiter rückläufig.

Das legen Angaben der Generalbundeswaltschaft nahe. Im vergangenen Jahr wurden in dem Bereich 381 Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie die Behörde der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In den drei vorangegangenen Jahren waren es noch 1.031 beziehungsweise 865 und 400 Verfahren, von denen sich jedes einzelne den Angaben zufolge auch gegen mehrere Personen richten kann. Dabei ging es in den seltensten Fällen um Anschlagspläne. Viele Verfahren richteten sich etwa gegen Beschuldigte, denen die Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung wie dem IS vorgeworfen wird.



Die Bundesregierung sieht Deutschland zwar nach wie vor im unmittelbaren Zielspektrum von internationalen terroristischen Organisationen. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion von Mitte Januar hervor. Anschläge und Anschlagsvorhaben in Deutschland und Europa seien aber insgesamt rückläufig.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.