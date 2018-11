SPD-Partei- und Fraktionschefin Nahles hat den geplanten Etat für 2019 als Investitionshaushalt verteidigt.

In der Generaldebatte des Bundestags sagte sie, die Bundesregierung habe die Zeichen der Zeit erkannt und stecke Milliarden in die Digitalisierung. Zudem lege der Haushalt die Grundlage für Chancengleichheit - etwa durch das Kita-Gesetz und die Pläne von Arbeitsminister Heil für die betriebliche Weiterbildung. Bundeskanzlerin Merkel verwies in ihrer Rede auf die Erfolge der Koalition. Man entlaste Familien, bekämpfe die kalte Progression und setze wichtige Akzente bei Pflege und Rente.



Kritik kam von der Opposition. AfD-Fraktionschefin Weidel warf der Bundesregierung eine Politik der Spaltung und des Ausgabenwahns vor. FDP-Chef Lindner sagte, die Regierung schaffe mit dem Haushalt Ansprüche, die den Etat zukünftig strangulierten. Grünen-Fraktionschef Hofreiter bemängelte, die Koalition beschäftige sich vor allem mit sich selbst und könne nicht einmal überschaubare Probleme wie die Dieselkrise lösen.