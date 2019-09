Bundeskanzlerin Merkel hofft ungeachtet der unklaren Situation beim Brexit weiter auf ein Abkommen zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.

Sie sehe noch alle Chancen, den Austritt geordnet hinzubekommen, sagte die CDU-Politikerin in der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag. Allerdings sei Deutschland auch auf einen ungeregelten Brexit vorbereitet. Als die beiden größten Herausforderungen der Zukunft bezeichnete sie die Digitalisierung und den Klimaschutz. Mit Blick auf die kommenden Generationen sei man zum Handeln verpflichtet, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen. Wenn man den Klimaschutz ignoriere, werde es mehr kosten, so Merkel.



Zum Auftakt der Generaldebatte hatte die Vorsitzende der AfD-Fraktion, Weidel, die Klimaschutzpolitik kritisiert und in diesem Zusammenhang von - so wörtlich - "imaginierten Weltuntergängen in ferner Zukunft" gesprochen. Deutschland stehe vor einer Rezession, wofür ein voreiliger Ausstieg aus Atomkraft und Kohleverstromung sowie eine Demontage der Autoindustrie mitverantwortlich seien. Weidel plädierte außerdem dafür, den Grenzschutz zu stärken.



In der Haushaltsdebatte des Bundestags hat der FDP-Vorsitzende Lindner vor Überlegungen gewarnt, wieder neue Schulden aufzunehmen. Es gebe auch eine ökonomische Verantwortung für die kommenden Generationen, betonte Lindner. Zudem sei die Schwarze Null auch innerhalb Europas ein wichtiges Symbol. Wenn man leichtfertig darüber spreche, auf einen ausgeglichenen Haushalt zu verzichten, dann könnten auch andere Länder wie Italien entsprechend reagieren.



In der Generaldebatte geht es um den Etat von Bundeskanzlerin Merkel. Die Opposition nutzt die Diskussion üblicherweise zu einer umfassenden Kritik der Regierung.