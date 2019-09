Bundeskanzlerin Merkel hat den Klimaschutz als eine Menschheitsherausforderung bezeichnet.

Deutschland und Europa müssten ein Motor bei der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens sein, sagte Merkel bei der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag. Mit Blick auf die kommenden Generationen sei man zum Handeln verpflichtet, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen. Sie warnte vor den zu erwartenden Kosten, sollte man den Klimaschutz ignorieren. Als weitere große Herausforderung verwies die Kanzlerin auf die Digitalisierung. Mit Blick auf den Brexit zeigte sie sich vorsichtig optimistisch, dass es noch zu einem geregelten EU-Ausstieg Großbritanniens kommen könnte.



Der kommissarische SPD-Fraktionschef Mützenich nannte die Abkehr von der Kohleverstromung beim Klimaschutz notwendig. Gleichzeitig müssten in den Revieren neue und gleichwertige Wirtschaftsstrukturen entwickelt werden, um den Menschen eine Perspektive zu geben. Der FDP-Vorsitzende Lindner sprach sich für gemeinsame Anstrengungen aus, forderte aber die Vermeidung einer kleinteiligen Diskussion, in der es um Steuersätze auf Wurstwaren oder Verbote von Inlandsflügen gehe. Es sei ein internationaler Ansatz wichtig, betonte Lindner. Zudem warnte er vor der Aufnahme neuer Schulden. Es gebe auch eine ökonomische Verantwortung für die kommenden Generationen.

"Imaginierte Weltuntergänge"

Zum Auftakt der Generaldebatte hatte die Vorsitzende der AfD-Fraktion, Weidel, die Klimaschutzpolitik kritisiert und in diesem Zusammenhang von - so wörtlich - "imaginierten Weltuntergängen in ferner Zukunft" gesprochen. Deutschland stehe vor einer Rezession, wofür ein voreiliger Ausstieg aus Atomkraft und Kohleverstromung sowie eine Demontage der Autoindustrie mitverantwortlich seien. Weidel plädierte außerdem dafür, den Grenzschutz zu stärken.



In der Generaldebatte geht es um den Etat von Bundeskanzlerin Merkel. Die Opposition nutzt die Diskussion üblicherweise zu einer umfassenden Kritik an der Regierung.