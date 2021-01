Kanadas Generalgouverneurin Payette - die offizielle Repräsentantin der britischen Königin in dem Land - ist zurückgetreten.

Hintergrund sind Schikanen am Arbeitsplatz. Nach Erkenntnissen einer unabhängigen Untersuchung hat Payette Mitarbeiter unter anderem angeschrien und öffentlich gedemütigt. Zudem war die Generalgouverneurin in die Kritik geraten, weil sie auf teure Renovierungsarbeiten in ihrer Residenz bestanden hatte und sich dann weigerte, dort einzuziehen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.