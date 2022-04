Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr (picture alliance/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa)

Dabei gehe es um den Schutz vor russischen Raketen, die etwa in Kaliningrad stünden, sagte Zorn der "Welt am Sonntag". Man müsse nun die Fragen beantworten, welches System man bevorzuge und ob man es schaffe, ein Gesamtsystem in der Nato aufzubauen. Mit Blick auf das von der Bundesregierung geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro meinte Zorn, das Geld müsse vollständig in die Ausrüstung der Bundeswehr fließen. Die Mittel seien weder gedacht für irgendwelche Zulagen beim Personal noch für die Umsetzung eines erweiterten Sicherheitsbegriffs.

02.04.2022