Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, im Gespräch mit deutschen Soldaten (AFP / BUNDESWEHR / Marc Tessensohn)

Die Sicherheitslage in dem westafrikanischen Land habe sich weiter verschlechtert, sagte Zorn der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dort breiteten sich die Terrorgruppen weiter aus. Hinzu kämen Spannungen mit der Militärjunta in dem Land. Eine vergleichsweise sichere Zone gebe es nur rings um die Hauptstadt Bamako, erklärte Zorn.

Zuvor hatte die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, im Deutschlandfunk eine zügige Entscheidung über den Einsatz der Bundeswehr in Mali gefordert. Die Rahmenbedingungen würden immer schlechter und die Ziele unklarer, sagte die SPD-Politikerin.

Derweil baut der Chef der Militär-Junta in Mali, Goïta, seine Macht aus. Die von der Armee geführte Regierung billigte einen Gesetzentwurf, der vorsieht, das Amt des Vizepräsidenten abzuschaffen.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.