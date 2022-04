CDU-Generalsekretär Mario Czaja. (dpa)

Czaja sagte "Bild am Sonntag", die Hälfte der Bevölkerung sei weiblich. Sie in gleichem Verhältnis in Führungspositionen zu wissen, tue jeder Organisation gut. Der Generalsekretär schlug vor, auf dem nächsten CDU-Parteitag in Hannover eine verbindliche Quotierung einzuführen.

Bisher sieht die Satzung der CDU lediglich vor, dass Frauen "mindestens zu einem Drittel" an Parteiämtern und öffentlichen Mandaten beteiligt sein sollen. Zuletzt hatte der Parteivorsitzende Merz in dieser Frage "ein gehöriges Defizit" seiner Partei eingeräumt und Änderungen angekündigt.

