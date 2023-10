Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (Lujain Jo/AP/dpa)

Man benötige schnellen, ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe, erklärte Guterres auf der Plattform X. Es fehlten Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und Treibstoff. Der Generalsekretär hält sich zurzeit in Ägypten auf, um mit der dortigen Regierung über die Öffnung des Grenzübergangs Rafah in den Gazastreifen zu sprechen. Rafah am Südrand der Küstenenklave gilt als der einzige Weg, die dringend benötigte Hilfe in den Gazastreifen zu bringen. Israel hatte einer Öffnung des Grenzübergangs für die Lieferung von Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten zugestimmt. In Rafah stauen sich rund 165 Lastwagen mit humanitären Versorgungsgütern.

