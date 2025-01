NATO-Generalsekretär Rutte spricht in Davos über die Verteidigungsausgaben der Länder. (IMAGO / Belga / IMAGO / JASPER JACOBS)

Der Preis, um die Abschreckung wiederherzustellen, werde dann ungleich höher sein als das, was im Moment in Bezug auf die Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Betracht gezogen werde. Rutte forderte, dass die westlichen Unterstützer Kiews ihre Hilfen deutlich verstärken müsssten. Die NATO-Mitglieder müssten weit mehr als zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben, betonte Rutte.

In Europa wächst die Sorge, dass der neue US-Präsident Trump versuchen könnte, den Krieg in Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin zu für die Ukraine ungünstigen Bedingungen rasch zu beenden. Rutte warnte vor zu großer Eile. "Wenn wir einen schlechten Deal bekommen, würde das nur bedeuten, dass der russische Präsident sich mit den Führern von Nordkorea, Iran und China abklatscht, und das können wir nicht akzeptieren", sagte der ehemalige niederländische Ministerpräsident. "Das wäre geopolitisch ein großer, großer Fehler."

