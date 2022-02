Belgien, Brüssel: Jens Stoltenberg, Generalsekretär der Nato, spricht bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen des Nato-Russland-Rats im Nato-Hauptquartier. (Olivier Matthys/AP/dpa)

In einer für die europäische Sicherheit entscheidenden Zeit stellt diese Entscheidung eine bedeutende Investition in die Sicherheit und Freiheit unserer Nationen dar, erklärte Stoltenberg. In Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Drohungen von Kreml-Chef Putin gegen den Westen hatte Scholz zuvor ein einmaliges Sondervermögen von 100 Milliarden Euro und eine deutliche Aufstockung der jährlichen Verteidigungsausgaben angekündigt. Künftig sollen Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investiert werden.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.