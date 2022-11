NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Olivier Matthys)

Die deutschen Luftverteidigungssysteme würden helfen, Häuser, Schulen und Krankenhäuser vor russischen Raketen zu schützen, sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag". Deutschland unterstützt Kiew bislang mit dem Luftabwehrsystem vom Typ Iris-T und beteiligt sich im Rahmen einer EU-Mission an der Ausbildung von rund 5.000 ukrainischen Soldaten.

Nächste Woche treffen sich die Außenminister der NATO-Staaten in Bukarest, um über ihr weiteres Vorgehen zu beraten. Zuletzt hatte es Diskussionen zwischen Deutschland und Polen über das Patriot-Luftabwehrsystem gegeben. Deutschland schlug vor, damit die Luftverteidigung Polens zu stärken. Warschau regte allerdings an, die Patriot-Batterie an die Ukraine weiterzugeben. Verteidigungsministerin Lambrecht sagte dazu, das Luftabwehrsystem sei in die Luftverteidigung der NATO integriert und könne nicht ohne Diskussion verlegt werden.

