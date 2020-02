Die Nato will ihre Mission zur Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte weiter ausbauen.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg teilte mit, die Verteidigungsminister des Bündnisses seien sich im Grundsatz einig, die Mission in enger Zusammenarbeit mit der irakischen Regierung auszuweiten. Nachrichtenagenturen berichten unter Berufung auf Nato-Kreise, das Verteidigungsbündnis solle dabei Teile der Ausbildungsaufgaben der internationalen Anti-IS-Koalition übernehmen. Voraussetzung für einen solchen Schritt ist die Zustimmung der irakischen Regierung.



Der aktuelle Nato-Einsatz soll die irakischen Streitkräfte in die Lage versetzen, ein Wiedererstarken der Terror-Miliz IS zu verhindern. Ausbildungsort ist neben der Hauptstadt-Region Bagdad unter anderem der Militärkomplex in Tadschi.

Die Bundeswehr ist an dem Einsatz nicht beteiligt.