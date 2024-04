Russischer Angriffskrieg

Die NATO soll nach dem Willen von Generalsekretär Stoltenberg eine deutlich größere Rolle bei der Unterstützung der Ukraine bekommen. (Archivbild) (Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa)

Diese solle die Lieferung von Waffen an das Land sowie die Ausbildung von ukrainischen Soldaten koordinieren, hieß es aus Diplomatenkreisen. Bisher übernehmen die USA diese Aufgabe. Stoltenberg wolle die NATO-Staaten außerdem dazu bewegen, der Ukraine für die kommenden fünf Jahre militärische Unterstützung im Wert von insgesamt 100 Milliarden Euro zuzusagen.

Über die Vorschläge Stoltenbergs beraten die Außenminister der NATO-Staaten ab morgen bei ihrem zweitägigen Treffen in Brüssel. Thema ist neben der weiteren Unterstützung für die Ukraine auch der Gazakrieg. Am Donnerstag wird zudem an die Gründung der NATO vor 75 Jahren in Washington erinnert. Am 4. April 1949 hatten 12 Nationen den Nordatlantik-Vertrag unterzeichnet - als Reaktion auf die als bedrohlich wahrgenommene Politik der Sowjetunion.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.