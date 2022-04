Hilfsorganisation Care

Die Statue zu Ehren Wladimirs des Heiligen über der Stadt Kiew ist von einer Schutzplane umhüllt. (imago-images / Zuma Wire / Mykhaylo Palinchak)

In der Stadt gebe es viele Flüchtlinge aus allen Landesteilen, sagte Zentel im Deutschlandfunk. Es sei schwierig, für so viele Menschen Unterkünfte und Nahrungsmittel zu organisieren. Zur Lage in der ukrainischen Hauptstadt meinte er, Kiew erwecke den Eindruck einer Geisterstadt. Die Menschen seien weit entfernt von einem normalen Leben. Viele Geschäfte und Restaurants seien geschlossen. Als besonders schlimm bezeichnete Zentel die Situation in der Region um Kiew. Hier gebe es große Zerstörungen. Auch die Menschen in den Gebieten, aus denen sich die russischen Truppen zurückgezogen hätten, brauchten dringend Hilfe.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 16.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.