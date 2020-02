Die CDU lehnt eine Wahl des Linkspartei-Politikers Ramelow zum thüringischen Ministerpräsidenten weiter ab.

Generalsekretär Ziemiak sagte dem ZDF, es bleibe dabei, dass dieser im Erfurter Landtag keine Mehrheit habe. Daher werde es aus der CDU-Fraktion keine Stimmen für Ramelow geben. Zuvor hatte der Linken-Bundesvorsitzende Riexinger im Deutschlandfunk an die Christdemokraten appelliert, eine Wahl Ramelows zum Ministerpräsidenten zu ermöglichen. Dieser werde nicht antreten, wenn er von Stimmen der AfD abhängig sei.



Die Partei- und Fraktionsvorsitzende des thüringischen Landesverbandes der Linken, Hennig-Wellsow, kündigte Gespräche mit Teilen der CDU und einzelnen Abgeordneten der FDP an. Sie sagte der Zeitung "Die Welt", für ihre Partei komme es nicht infrage, Ramelow noch einmal in einen dritten Wahlgang zu schicken. Vielmehr müsse ein erfolgreiches Votum bereits "im ersten Wahlgang sitzen".