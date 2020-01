Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main hat Anklage gegen einen Syrer erhoben, der in seinem Heimatland für die Terror-Miliz IS tätig gewesen sein soll.

Dem 33-Jährigen werden Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zur Last gelegt.



Er habe von 2013 bis 2015 in Syrien eine mindestens 20 Mann umfassende Einheit bewaffneter Kämpfer befehligt. Der Angeklagte habe auch religionspolizeiliche Aufgaben wahrgenommen und die Einhaltung der Scharia durch die örtliche Zivilbevölkerung überwacht. Er habe Verstöße an seine Befehlshaber gemeldet, die Bestrafungen bis hin zu Hinrichtungen veranlasst hätten.



Der Angeklagte war 2015 als Flüchtling nach Deutschland eingereist. Er wurde 2018 in Kassel festgenommen.