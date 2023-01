Anti-Terror-Einsatz NRW

Auf dem Gelände der Feuerwehr in Castrop-Rauxel werden bei der Durchsuchung gefundene Stoffe untersucht. (Christoph Reichwein / dpa / Christoph Reichwein)

Den Brüdern im Alter von 25 und 32 Jahren wird unter anderem vorgeworfen, dass sie sich die Giftstoffe Cyanid und Rizin für einen islamistisch motivierten Anschlag beschaffen wollten.

Die Polizei hatte zuvor die Brüder in der Wohnung des 32-Jährigen in Castrop-Rauxel festgenommen. Giftstoffe fanden die Ermittler nicht, sie beschlagnahmten aber Speichermedien. Wie konkret die möglichen Anschlagspläne fortgeschritten waren und was ein mögliches Ziel gewesen wäre, ist bisher nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.