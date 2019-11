Im Skandal um sogenannte "Cum-Ex"-Geschäfte in Deutschland sitzt erstmals ein Verdächtiger in Untersuchungshaft.

Es handele sich um einen Rechtsanwalt, der bei einer international tätigen Großkanzlei gearbeitet habe, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mit. Ihm wird Beteiligung an Steuerhinterziehung vorgeworfen.



Mit "Cum-Ex"-Geschäften haben Aktienhändler sich Steuern erstatten lassen, die sie nie gezahlt haben. Dazu wurde eine Gesetzeslücke genutzt. Der geschätzte Schaden für die Steuerzahler geht in die Milliarden.