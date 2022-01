Der junge Mann aus dem Raum Köln werde verdächtigt, einen Anschlag vorbereitet zu haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mit. Ihm werde vorgeworfen, dass er sich entsprechend habe ausbilden lassen.

Hintergrund ist ein Einsatz der Bundespolizei am Wochenende. Sie hatte einen Zug in Wunstorf mit Spürhunden nach Sprengstoff durchsucht. Der Verdacht bestätigte sich nicht. Rund einhundert Fahrgäste mussten eine Stunde lang am Bahnhof ausharren.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.