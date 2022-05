Ein Massengrab in Butscha (picture alliance / AA)

Dem 21-Jährigen werde vorgeworfen, kurz nach Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine im Februar in dem Dorf Tschupachiwka aus einem Autofenster heraus einen Zivilisten erschossen zu haben, sagte Generalstaatsanwältin Wenediktowa in Kiew. Der Soldat sei Mitglied einer Panzereinheit gewesen und befinde sich jetzt in Kriegsgefangenschaft. Ihm drohten bis zu 15 Jahre Haft. Wann der Prozess beginnen soll, wurde nicht mitgeteilt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird in mehr als 10.700 mutmaßlichen Fällen von Kriegsverbrechen durch russische Truppen ermittelt. Bislang wurden demnach mehr als 600 Verdächtige identifiziert.

